Sjajna vijest za hrvatski tenis: Ponovno imamo tri igračice u Topu 100, a dvije će debitirati na Australian Openu

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver Images

Osvajanjem ITF turnira u Dubaiju hrvatska tenisačica Petra Marčinko ušla je u top 100 po prvi put u karijeri pa će hrvatski tenis na Australian Openu sljedeće godine imati tri predstavnice u glavnom ždrijebu.

Najbolju godinu karijere Petra Marčinko zaokružila je trećom ITF titulom iz kategorije W100 i to treću od kolovoza do danas. Nakon Landisvillea i Tylera u SAD-u, početkom prosinca slavila je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubaiju.

Tim je trijumfom Petra napredovala sa 103. mjesta na 82., što je njezin novi najbolji renking.

Za nagradu je dobila izravan plasman u glavni ždrijeb Australian Opena gdje će upisati svoj debi na Grand Slam turnirima. Do sada je čak devet puta gubila u kvalifikacijama, ali ovaj put će preskočiti taj vrlo nezgodan dio turnira.

Marčinko se tako pridružila Donni Vekić (69.) i Antoniji Ružić (73.) kao hrvatskim predstavnicama u Topu 100 te će zajedno s njima igrati u glavnom ždrijebu u Melbourneu. Antonia je nedavno debitirala na Grand Slamu (US Open), ali će na AO zaigrati prvi put, a Vekić je na tom turniru nastupila već 13 puta. Najbolji je rezultat ostvarila 2023. godine (četvrtfinale).

Naravno, kroz kvalifikacije se Donni, Antoniji i Petri možda pridruži još poneka sunarodnjakinja, što bi bio bonus za hrvatski tenis.