Sjajna Marčinko osvojila turnir na Bliskom istoku i došla nadomak Australian Opena

xRobertoxBettacchi IPAxSportx xipx IPA_47963346 IPA_Agency_IPA47963346 via Guliver Image

Petra Marčinko osvojila je ITF W75 turnir u Sharjahu, gradu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U finalu je pobijedila Alevtinu Ibragimovu s dva puta po 6:4 te je tako osvojila svoj deseti turnir u pojedinačnoj konkurenciji.

U oba seta je do rane prednosti stigla Zagrepčanka. Oba puta je povela s 2:0, a iako je u prvom setu nakratko ispustila tu prednost, dionice je lakoćom osvajala sa 6:4. Tako je sa 6:4, 6:4 osvojila turnir u Sharjahu koji ju je doveo nadomak TOP 100 i izravnog plasmana u glavni ždrijeb Australian Opena.

Marčinko je trenutačno 102. na WTA ljestvici uživo, a do kraja tjedna može pasti nekoliko pozicija. Kako god bilo doći će do rankinga karijere, a sljedeći tjedan će imati priliku prvi put u karijeri ući u TOP 100. To bi joj omogućilo glavni ždrijeb Australian Opena i debi na seniorskom Grand Slamu. Bila bi to lijepa priča jer je mlada Zagrepčanka svoj jedini juniorski Grand Slam osvojila baš u Melbourneu.