Sinner saznao s kime će se boriti za polufinale Australian Opena

Amerikanac Ben Shelton, sedmi tenisač svijeta, kvalificirao se u četvrtfinale Australian Opena pobijedivši Norvežanina Caspera Ruuda (ATP-13.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 i suočit će se s drugim igračem svijeta Jannikom Sinnerom.

Shelton , koji je zabio 14 aseva i servirao 228 km/h pri kraju meča, igrat će u svom trećem četvrtfinalu u Melbourneu i to protiv Sinnera koji ga je pobijedio svih devet puta.

“Ovdje sam želio biti. Ovdje sam da dam sve od sebe na terenu. I još uvijek imam što dokazati“, rekao je Shelton, gledajući unaprijed prema revanšu od prošle godine, kada ga je Talijan pobijedio u polufinalu prije nego što je osvojio naslov.

Shelton se proslavio upravo u Melbourneu plasiravši se u četvrtfinale 2023. u svom prvom nastupu izvan Sjedinjenih Država.