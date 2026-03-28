Sinner je jednu pobjedu udaljen od tog da ostvari nešto što nitko nije već 9 godina

U finalu Masters turnira u Miamiju igrat će drugi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i Čeh Jiri Lehečka (ATP-22.).

Lehečka je u polufinalu uvjerljivo sa 6:2, 6:2 pobijedio Francuza Arthura Filsa , dok je Sinner sa 6:3, 7:6 (7/4) svladao Nijemca Alexandera Zvereva.

To je bila sedma uzastopna pobjeda Sinnera nad Zverevom, i druga u dva tjedna nakon polufinala u Indian Wellsu.

Fils (21 godina, ATP-31.), koji od početka turnira nijednom nije izgubio servis, četiri puta je izgubio servis od Čeha, koji je pobijedio za jedan sat i 17 minuta igre. Za 22-godišnjeg čeha to će biti prvo finale na ovoj razini na Floridi.

Četverostruki osvajač Grand Slam turnira Sinner je sada samo jednu pobjedu udaljen od toga da postane prvi tenisač od Rogera Federera 2017. koji je ostvario ‘Sunshine Double‘ pobjedom u Indian Wellsu u kalifornijskoj pustinji i Miami Openu na jugu Floride u istoj sezoni.

