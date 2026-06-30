Senzacija na Wimbledonu: Kvalifikant izbacio petog tenisača svijeta, ispala i osma tenisačica svijeta

Finski kvalifikant Otto Virtanen (ATP - 140.) kreirao je dosadašnje najveće iznenađenje na Wimbledonu pobijedivši u utorak u meču prvog kola petog tenisača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona, sa 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9) nakon gotovo četiri i pol sata igre.

Ovo mu je drugi nastup u glavnom ždrijebu Wimbledona, na kojem je prije dvije godine također prošao prvo kolo, a onda izgubio u pet setova od Amerikanca Tommyja Paula .

Sljedeći suparnik 25-godišnjeg Finca je domaći predstavnik Arthur Fery (ATP – 114.) koji je u četiri seta bio bolji od Damira Džumhura (3:6, 6:2, 6:2, 6:1).

Shelton je bio prošlogodišnji četvrtfinalist u All England Clubu, a pobijedio ga je, baš kao i godinu dana prije u osmini finala, Talijan Jannik Sinner koji ove godine brani naslov.

Sheltonovu sudbinu je izbjegla wimbledonska pobjednica iz 2022. i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Jelena Ribakina, koja je trebala tri seta (6:4, 1:6, 6:3) za pobjedu protiv Francuskinje Lois Boisson (WTA – 154.). Francuska tenisačica je kod 2:2 u odlučujućem setu propustila dvije prilike za’break’ (15-40), a onda je u osmom gemu izgubila servis, a gem poslije je izgubila i meč.

Ribakinu u sljedećem kolu čeka Amerikanka Caty McNally (WTA – 50.).

Nastup na Wimbledonu završila je i Elina Svitolina. Osma tenisačica svijeta poražena je od sunarodnjakinje Darije Snigur, 77. igračice na WTA listi, rezultatom 7:5, 6:2.

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