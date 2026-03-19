Savršeno prvo kolo parova za Hrvate u Zadru: Svi su upisali pobjedu

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Ovog tjedna se u Zadru igra ATP Challenger turnir gdje hrvatski tenisači bilježe dobre rezultate. U pojedinačnoj konkurenciji su četvrtfinale izborili Matej Dodig i Duje Ajduković dok su u parovima rezultati još bolji.

U srijedu popodne pobjede su u konkurenciji parova upisali Josip Šimundža čiji je partner Poljak Daniel Michalski, Nino Serdarušić s Gonzalom Escobarom te Matej Dodig i Mili Poljičak koji su činili jedan od ukupno dva svehrvatska para u Zadru.

Jučer su trebali igrati i Duje Ajduković i Admir Kalender, ali njih je zaustavio mrak pa je njihov susret odgođen za četvrtak. Hrvatska kombinacija igrala je protiv britanske sastavljene od Scotta Duncana i Bena Jonesa te je slavila s 2-0 u setovima (6:2, 7:5).

Ovo je bila prva timska pobjeda za Kalendera i Ajdukovića još od 2019. godine kada su u Mađarskoj izborili polufinale ITF turnira. Uz to, ovo je Kalenderu tek druga Challenger pobjeda u karijeri dok je na ITF razini sjajan te ove godine već ima dva naslova u Antalyji.

Kasnije danas će ovaj par tražiti još jednu pobjedu. Njihovi suparnici bit će još jedan britanski dvojac sastavljen od Connora Thomsona i Marka Whitehousea.

U četvrtfinalu ćemo gledati i hrvatski okršaj jer Serdarušić s Escobarom igra protiv Dodiga i Poljička. Tako će Hrvatska imati minimalno jednog predstavnika u polufinalu ATP Challengera u Zadru.