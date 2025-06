Sabaljenka srušila ‘Kraljicu zemlje’ u polufinalu Roland Garrosa

Podijeli :

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Arina Sabaljenka uspjela je napraviti nešto što nijedna tenisačica nije u posljednje tri godine na Roland Garrosu, a to je pobijediti Igu Świątek. Iako je Poljakinja u Pariz došla u nešto lošijoj formi, uspjela je doći do polufinala gdje se Bjeloruskinja ipak pokazala kao prevelika prepreka. Bio je to susret koji je trajao više od dva sata, a na kraju je Sabaljenka s 2-1 u setovima izborila svoje prvo finale Roland Garrosa.

Početak meča bio je jednosmjeran te je Sabaljenka dominirala u svim return gemovima što je značilo da je dva puta imala dvostruki break prednosti (3:0 i 4:1). Świątek se ipak vraćala svaki put je set na kraju odlučen u tie-breaku. Tamo je bolja bila Bjeloruskinja sa 7-1 te se približila svom prvom finalu u Parizu.

U drugom setu je Poljakinja uzvratila sa 6:4, ali to je bilo to što je mogla napraviti. U posljednjem setu je Sabaljenka Poljakinju ostavila bez osvojenog gema te je sa 7:6(1), 4:6, 6:0 izborila svoje prvo finale Roland Garrosa gdje čeka pobjednicu meča između Loïs Boisson i Coco Gauff.