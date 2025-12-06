Ružić imala set i break pa ipak izgubila u polufinalu Challengera u Francuskoj

Podijeli :

(AP Photo/Vera Nieuwenhuis) via Guliver Image

Antonia Ružić je u subotu navečer igrala polufinalni susret WTA Challenger turnira u francuskom Angersu. Njena protivnica bila je Kamila Rahimova, ruska tenisačica koja je nedavno promijenila svoje tenisko državljanstvo u uzbekistansko. Bio je to težak meč za međimursku tenisačicu koja je na kraju unatoč velikoj prednosti izgubila s 2-1 u setovima.

U prvom setu bilo je izjednačeno sve do 3:3 kada je Ružić uspjela napraviti break i slomiti Rahimovu. Potom je na servisu za set imala 40-0, a onda je trebala spašavati čak četiri break prilike prije nego li je na kraju uspjela iskoristiti sedmu set-loptu.

U drugoj dionici je Ružić ranije napravila break, kod 1:1, ali je odmah izgubila tu prednost, a potom je Rahimova i potpuno preokrenula susret te je povela 5:2. Uspjela je Ružić smanjiti na 5:3, ali je nova Uzbekistanka na svom početnom udarcu zaključila drugi set sa 6:3.

I u posljednjoj dionici je Ružić imala break prednosti, ali je Rahimova od 3:1 zaostatka uspjela doći do pobjede 4:6, 6:3, 7:5. Tako Ružić nije uspjela prestići Donnu Vekić na ljestvici što znači da će Osječanka biti prvi hrvatski reket u 2026. godini.