Repriza s Wimbledona: Vekić doznala protivnicu u četvrtfinalu Chennaija

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić u četvrtfinalu WTA turnira u Chennaiju igrat će protiv Australke Kimberly Birrell.

Vekić je u 2. kolu svladala Indijku Sahaju Yamalapalli sa 6-2, 6-2 dok je Birrell bila bolja od još jedne Indijke Shrivalli Bhamidipaty sa 7-5, 7-6 (2).

Dosada su Vekić i Birrel igrale tri puta, 29-godišnja Osječanka vodi sa 2-1, a dobila je i jedini ovogodišnji dvoboj u 1. kolu Wimbledona.