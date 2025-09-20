Prižmić namučio devetog tenisača svijeta u Kini, Talijan ipak prošao dalje

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin via Guliver

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP-121) završio je svoj nastup na teniskom ATP turniru u Chengduu nakon što ga je u subotu u drugom kolu porazio deveti tenisač svijeta Talijan Lorenzo Musetti sa 7-5, 3-6, 6-2.

Dvadesetogodišnji Splićanin je pružio solidan otpor devetom tenisaču svijeta. U prvom setu je Talijan bio bolji, dva je puta oduzeo servis Prižmiću i došao do vodstva 1-0. No u drugom setu, Prižmić oduzima servis Musettiju za vodstvo 5-3 i nakon toga dobiva i svoj servis i izjednačuje na 1-1 u setovima.

U trećem je setu Musetti brzo došao do 4-1, a tu je prednost uspio zadržati do kraja meča. Prižmić je u meču servirao tri asa i imao je 66 posto prvog servisa. Talijan je meč završio s deset aseva i 81 posto prvog servisa.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.