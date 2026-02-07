Prižmić nakon pobjede protiv Danske: ‘Pomogla mi je podrška igrača i publike’

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

U susretu prvog kola kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa naša je reprezentacija u Varaždinu s 3-1 svladala Dansku i tako nastavlja natjecanje u najvišem rangu.

„Još jedan težak meč, još jedan težak dan za nas. Ali jako sam ponosan na ekipu. Znao sam da mogu puno bolje igrati, pa je bilo jako teško jer ta bolja igra nikako da dođe. A meč je jako bitan i treba pobijediti. Pomogli su mi igrači s klupe i publika da prođem do pobjede“, rekao je Prižmić.

VIDEO / Prižmić upisao drugu pobjedu u Varaždinu i odveo Hrvatsku u sljedeću fazu Davis Cupa VIDEO / Hrvatska povela protiv Danske, Prižmić ima meč-loptu za prolaz

“Meč je bio dobar, očekivali smo da ćemo biti bolji igrači na terenu i bili smo. Trebali smo meč privesti kraju ranije, ali smo malo olako shvatili kad smo poveli 5-2. Momci su odigrali 2-3 dobra gema, nenadano se vratili u meč, ali smo ostali sabrani“, rekao je Mate Pavić.

Nikola Mektić je dodao:

“Bili smo na dobrom nivou, oni to nisu mogli pratiti. Vidjeli smo njihove slabosti i uspjeli ih iskoristiti. Moglo je biti 6-2, 6-2, baš dominantno.“

U rujnu Hrvatsku čeka gostovanje u Njemačkoj, a to će biti prvo „klasično“ gostovanje našeg sastava u Davis Cupu još od 2018. i finala u Lilleu. U međuvremenu je naš sastav imao šest domaćinstava, među koja ne spada turnir drugog kruga završnice u Splitu 2023., te sudjelovao na turnirima u Torinu, Madridu, Malagi i Bologni.

Pobjednik će se plasirati na završni turnir osam najboljih sastava koji je u studenom na rasporedu u Bologni.