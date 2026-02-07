Pratite na SK: Novi okršaji protiv Danaca, Mektić i Pavić otvaraju subotnji program

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Nakon prvog dana dvoboja 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa tenisača Hrvatska i Danska u Varaždinu igraju 1-1.

Dansku je u prednost doveo Elmer Moller 6-4, 7-6 (3) pobjedom protiv Mateja Dodiga, dok je na 1-1 poravnao Dino Prižmić 5-7, 6-0, 6-2 uspjehom protiv Augusta Holmgrena.

Program u subotu započet će igrom parova od 13 sati (SK1) u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen,

Potom bi u dvorani u Varaždinu trebali igrati Prižmić – Moller te Dodig – Holmgren, osim ako izbornici ne odluče drugačije.

Mečeve iz Varaždina pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.