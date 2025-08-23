Pratite na SK: Mađar i Nizozemac u finalu Winston-Salema

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nizozemac Botic van de Zandschulp (ATP- 92.) i Mađar Marton Fucsovics (ATP- 94.) igrat će u finalu teniskog ATP turnira u Winston Salemu.

Van de Zandschulp je u petak pobijedio Francuza Giovannija Mpetshija Perricarda (ATP – 39.) rezultatom 6:4, 7:5 u polufinalu turnira prekinutog kišom. Prije toga, pobijedio je u četvrtfinalu Kineza Bu Yunchaoketea sa 6:3, 5:7, 6:3, također nakon prekida zbog kiše koja je pala u četvrtak navečer.

Mađar Fucsovics se kvalificirao u finale nakon što se Amerikanac Sebastian Korda povukao zbog bolesti.

Van de Zandschulp, koji je prošle godine u Flushing Meadowsu u drugom kolu savladao španjolsku zvijezdu Carlosa Alcaraza, započet će svoje natjecanje na zadnjem Grand Slamu sezone protiv 11. nositelja Danca Holgera Runea. Fucsovics u prvom kolu US Opena igra protiv Kanađanina Denisa Shapovalova.