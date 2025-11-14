Pratite na SK: Britanski par bez poraza izborio polufinale završnog turnira u Torinu

Podijeli :

Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski potvrdili su prvo mjesto u skupini "John McEnroe" na ATP Finalu tenisača trećom pobjedom u isto toliko nastupa, oni su u zadnjem dvoboju u skupini svladali Amerikance Christiana Harrisona i Evana Kinga sa 7:5, 6:3.

Salisbury i Skupski su i prije ovog dvoboja osigurali prvo mjesto u skupini te dvoboj protiv sunarodnjaka Juliana Casha i Lloyda Glasspoola u subotnjem polufinalu, dok su Harrison i King svoj prvi nastup na ATP Finalu okončali s tri poraza.

Ranije u petak su Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ostali bez plasmana u polufinale nakon što su u posljednjem kolu bolji od njih sa 7:6 (5), 6:2 bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten u izravnom dvoboju za drugo mjesto.

Pavić i Arevalo su tako nastup u Torinu okončali s jednom pobjedom i dva poraza, dok će Heliovaara i Patten u polufinalu na Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija.

