Pratite na SK: Može li Griekspoor ponoviti prošlogodišnju senzaciju u Dubaiju?

AP Photo/Kamran Jebreili via Guliver Images

Ruski tenisač Danjil Medvjedev (ATP - 11.) i Nizozemac Tallon Griekspoor (ATP - 25.) finalisti su ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Dubaiju.

Medvjedev je u prvom današnjem polufinalu trebao 83 minute za pobjedu 6-4, 6-2 protiv prvog nositelja Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP – 8.). Bio je to njihov deseti međusobni dvoboj, a 30-godišnji Rus je stigao do osme pobjede koja mu je donijela 42. finale u karijeri i drugo u Dubaiju, gdje je prije tri godine osvojio pobjednički trofej.

U drugom polufinalu je 29-godišnji Tallon Griekspoor svladao Andreja Rubljova (ATP – 18.) sa 7-5, 7-6 (6) i spriječio rusko finale. Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj u kojem je Nizozemac došao do prve pobjede, a ona mu je donijela šesto finale u karijeri, prvo u Dubaiju.

Medvjedev u ovoj sezoni već ima trofej iz Brisbanea, njegov 22. u karijeri, a Griekspoor je posljednji od svoja tri naslova osvojio prošle godine na Mallorci, na travnatoj podlozi.

Bit će to njihov drugi međusobni dvoboj na ATP Touru, a prvi se također dogodio u Dubaiju, u kojem je Griekspoor u prošlogodišnjem četvrtfinalu u tri seta iznenadio tada prvog nositelja Medvjedeva.