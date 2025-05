Poznato je s kojim trenerom Đoković napada 100. naslov u karijeri

Podijeli :

xJustPictures.ch JarixPestelaccix via Guliver

Prvi put otkako je objavljeno da je prekinuo suradnju s Andyjem Murrayem, Novak Đoković našao se pred medijima na uvodnoj konferenciji prije turnira u Ženevi.

Naravno, jedno od pitanja bilo je – tko će biti novi trener?

„Trenutno ne tražim trenera. Mislim da nije potrebno žuriti u tom kontekstu; osjećam se ugodno s ljudima koji su oko mene. Imam Dušana Lajovića, koji je ovdje – došao je iz SAD-a, gdje živi, bit će sa mnom u Ženevi i na Roland Garrosu. Boris Bošnjaković je tu kao analitičar i pomoćni trener. Nakon toga ćemo vidjeti“, rekao je Đoković.

U drugom kolu Đoković će igrati protiv Martona Fucsovicsa, a prethodno se pripremao u Košutnjaku.

„Lijepo je ponovno biti u Ženevi, prošle godine sam ovdje prvi put igrao. Htio sam imati nekoliko mečeva prije Roland Garrosa, s obzirom na to da sam izgubio prve mečeve u Monte Carlu i Madridu. S timom sam procijenio da je bolje da igram još barem jedan meč kako bih se što bolje pripremio za Roland Garros. U Košutnjaku je bilo lijepo, kao i uvijek. Lokacija je posebna, u smislu prirode, tereni nisu idealni, ali na to smo navikli u Beogradu. Ipak, lijepo je biti među svojim ljudima, to mi uvijek daje motivaciju da idem dalje.“

Đoković je komentirao i finale Rima između Carlosa Alcaraza i Janika Sinnera.

„Vidio sam kraj prvog seta, samo tih nekoliko gemova, mislim da su igrali na visokom nivou. Oni su sada nositelji našeg sporta, njihovo rivalstvo je trenutno najveće i to je dobro za naš sport, da imamo nove mlade igrače. Drago mi je da je to slučaj, u posljednjih 20 godina takva uzbuđenja bila su velika oko Velike četvorke. Tu je i Zverev, ne smijemo zaboraviti njega. Lijepo je bilo vidjeti ih kako se natječu. Alcaraz je prelomio osvajanjem prvog seta, Sinner je na početku drugog malo popustio…“

Na konstataciju da su pripreme za Roland Garros bile teške za njega, Novak se nije potpuno slagao:

„Ne bih baš rekao da su pripreme bile teške; to je sve dio profesije i šireg plana za ono što dolazi. Bilo je dana koji su bili sjajni, ali i onih koji su bili izazovni, kao i kod svih. Željno iščekujem meč, nisam odigrao mnogo mečeva, još nisam dobio nijedan meč na šljaci ove sezone. S tog aspekta, nisam u idealnoj poziciji, ali nadam se da mogu odigrati više od jednog meča ovdje – pred Roland Garros. Nadam se da ću igrati bolje nego što sam igrao u posljednjih mjesec i pol.“

Đoković kaže da ne odustaje od velikih rezultata.

„Ovo je drugačije poglavlje u mom životu, pokušavam se snaći u tome. Ovo nisu okolnosti na koje sam navikao, da gubim u ranim fazama turnira u nizu. Mislim da mi se to nije dogodilo 20 godina, ali znao sam da će takvi trenuci doći. Teško mi je osvrnuti se na cijelu svoju karijeru dok još igram. Još uvijek imam želju za osvajanje slemova i da budem među najboljima na svijetu. Zato i igram, u potrazi za trofejima, formom pred Roland Garros, da izazovem najbolje na svijetu. Motivacija je još uvijek tu, ali u ovom prijelaznom periodu, moram razumjeti svoje tijelo i okolnosti, što moram učiniti kako bih očuvao zdravlje, kao i da budem u optimalnom stanju za turnire koji su mi najvažniji, a to su slemovi“, rekao je Novak i dodao:

„Stres i pritisak su dio onoga što radimo, i Billie Jean King je rekla da je pritisak privilegija. I dalje imam podršku svojih najbližih da nastavim, to mi je najvažnije, bez toga ne bi bilo ravnoteže između obiteljskog života i tenisa. Znam koliko je posvećenosti potrebno da bi bio Grand Slam prvak, ne ide mi glatko i lako kao prije deset godina jer mi se život promijenio. Promijenio mi se – na bolje! Osjećam da još uvijek imam igru da budem kandidat za slemove. Jasno je da rezultatski imam više oscilacija nego prije, ali moram prihvatiti da moj nivo igre nije konstantan kao ranije. Ipak, znam što mi je prioritet.“

