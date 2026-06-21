Američki tenisač prvi put u povijesti osvojio prestižni turnir u Njemačkoj

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U američkom finalu ATP 500 turnira u njemačkom Halleu 28-godišnji Frances Tiafoe (ATP - 26.) pobijedio je Taylora Fritza (ATP - 9.) sa 6.4, 6:4 i tako je došao do najvećeg naslova u karijeri.

Tiafoe je do danas imao tri trofeja na ATP Touru, a posljednji je osvojio 2023., također na travi i u Njemačkoj, ali i u Stuttgartu. U svom 12. finalu je konačno dočekao i četvrti naslov. Drugi put je uspio pobijediti Fritza u njihovim međusobnim dvobojima prekinuvši njegov niz od sedam pobjeda.

Osim toga, Tiafoe je postao prvi Amerikanac u povijesti koji je osvojio ATP turnir u Halleu.

Fritz je treći put ove godine poražen u finalu, a nadomak naslovu ostao je i na turnirima u Dallasu i Stuttgartu. Ukupno je ovo bilo 22. finale za 28-godišnjeg Amerikanaca, a na svoj 11. naslov čeka od Tokija prošle godine.

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