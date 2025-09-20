Odličan prvi dan za Europu na Laver Cupu, Fonseca donio zasad jedini bod za Svijet

Podijeli :

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Europa je na kraju prvog dana Laver kupa u petak u San Franciscu povela s 3-1 protiv Tima Svijet, zahvaljujući pobjedi u parovima Carlosa Alcaraza i Jakuba Menšika protiv Amerikanaca Taylora Fritza i Alexa Michelsena (7-6 (9/7), 6-4).

Europska momčad, koju ove godine predvodi Yannick Noah, povela je zahvaljujući pobjedama Norvežanina Caspera Ruuda (ATP-12) i Čeha Jakuba Mensika (ATP-17) u prva dva pojedinačna meča odigrana u Chase Centeru u San Franciscu.

Ruud je svladao Reillyja Opelku (ATP-62.) sa 6-4, 7-6 (7/4), dok je Mensik bio bolji od Alexa Michelsena (ATP-32.) sa 6-1, 6-7 (3/7), 10/8.

Mladi Brazilac Joao Fonseca (ATP-42.), koji se prvi put natjecao na natjecanju, osvojio je jedini bod za Tim Svijet, koju ove godine trenira Andre Agassi, zamijenivši Johna McEnroea.

Mladi talent “Auriverdea” pobijedio je još jednog novaka Laver kupa, Talijana Flavija Cobollija (ATP-25.) sa 6-4, 6-3.

Europa je osvojila pet od prvih sedam izdanja Laver kupa, ali Tim Svijet je pobijedio posljednji put kada se natjecanje održalo u Sjevernoj Americi, u Vancouveru 2023. godine.

Svaki meč u petak vrijedio je jedan bod. Subotnji raspored također uključuje tri pojedinačna meča i jedan meč u parovima, a svi se računaju za dva boda.

Nedjelju će otvoriti meč parova, nakon čega slijede tri pojedinačna meča ako bude potrebno, a svaki meč vrijedi tri boda.

Prva momčad koja osvoji 13 bodova osvojit će Laver kup.