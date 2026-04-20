Novak Đoković srušio nestvaran rekord Rogera Federera

Novak Đoković dodao je na listu rekorda još jedan ovog ponedjeljka.

Na novoj ATP ljestvici Đoković je zadržao četvrto mjesto, što znači da je među pet najboljih tenisača svijeta nevjerojatnih 860 tjedana.

Time je Đoković srušio još jedan rekord koji je držao Roger Federer. Legendarni Švicarac bio je u top 5 na svijetu 859 tjedana.

Sada ta lista izgleda ovako:

Novak Đoković – 860

Roger Federer – 859

Rafael Nadal – 837

Gotovo polovicu od tih 860 tjedana Đoković je proveo na prvom mjestu – 428, što je jedan od rekorda koje će biti teško dostići.

Na prvom mjestu proveo je 428 tjedana, na drugom 171, na trećem 165, na četvrtom 59, a na petom 37 tjedana.

Đoković se približava još jednom rekordu. Ovo mu je 939. tjedan u karijeri među deset najboljih tenisača svijeta. Taj rekord zasad drži Roger Federer s 968 tjedana, a Đoković bi ga mogao srušiti u studenom.

