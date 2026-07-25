Nekadašnji najbolji junior svijeta izborio prvo finale na ATP Touru

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JBAutissier Panoramic via Guliver

Francuz Luca Van Assche prvi je finalist ATP turnira tenisača u Estorilu.

On je u polufinalu nadigrao sunarodnjaka Huga Gastona sa 6-4, 7-5 nakon gotovo dva sata igre.

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Za 22-godišnjeg Van Asschea, bivšeg najboljeg juniora svijeta, ovo je prvi plasman u finale na ATP Touru u karijeri.

U nedjelju će mu suparnik u borbi za naslov biti bolji iz ogleda Belgijanca Alexandera Blockxa i Talijana Luciana Darderija.

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