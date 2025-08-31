Mladi splitski tenisač šokirao prvog nositelja i osvojio svoj prvi profesionalni naslov

Podijeli :

Foto: Frane Hrabrov / Hrvatski teniski savez

Mladi hrvatski tenisač Josip Šimundža u nedjelju je došao do prvog profesionalnog naslova u karijeri. Na ITF 15k turniru u Beču je šokirao prvog nositelja Neila Oberleitnera s 2-1 u setovima.

Splitski tenisač bio je veliki autsajder protiv 466. tenisača svijeta, ali 20-godišnjak se nije predao. Došao je do breaka kojeg uz manje probleme sačuvao do kraja seta koji je osvojio sa 6:4. U drugom setu je mogao u trećem gemu prelomiti susret potpuno na svoju stranu, ali nije realizirao break lopte i Oberleitner je okrenuo set.

Druga dionica pripala je Austrijancu sa 6:2, no to nije obeshrabrilo Šimundžu. On je u trećem setu došao do breaka kod 1:1. Prvi put ga je uspio potvrditi bez problema dok je kod 3:2 ipak morao spašavati break lopte. Uspio je te je poveo sa 4:2 što ga je dovelo na dva gema od pobjede.

Međutim, tada je Splićanin pokleknuo. Prvo Oberleitner osvaja gem za 4:3, a potom radi break Šimundži. Ubrzo stiže i do vodstva 5:4 te tjera Splićanina da servira za ostanak u meču. Uspio je Šimundža prekinuti niz i produljiti meč na barem još dva gema.

Ne samo da je produžio meč, već je u idućem gemu napravio break koji mu je osigurao servis za meč. Činilo se da će prokockati tu prednost, ali je uspio spasiti dvije break lopte te je sa 6:4, 2:6, 7:5 u svom drugom finalu osvojio premijerni naslov.

Ova pobjeda donijet će mu ranking karijere jer će od sljedeće ATP ljestvice biti na 729. mjestu. Uz ovaj naslov Šimundža ima i dva naslova u parovima, jedan s Milijem Poljičkom u Bolu te jedan s Jayjem Clarkeom u Antalyji.