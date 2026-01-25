Mladi Amerikanac deklasirao Medvedeva, i Alcaraz saznao sljedećeg protivnika

Prvi put u karijeri u četvrtfinale nekog Grand Slama ostvario je Amerikanac Learner Tien, 29. na ATP ljestvici, koji je sa 6-4, 6-0, 6-3 s vladao Rusa Danila Medvjedeva nakon sat i 42 minute. Prošle godine je Rus u meču od meča od pet setova koji je trajao gotovo pet sati u drugom kolu u Melbourne Parku izbacio Tiena.
Ova pobjeda učinila je Tiena najmlađim četvrtfinalistom Australian Opena od Nicka Kyrgiosa 2015. godine, a sljedeći put će igrati protiv trećeg nositelja Alexandera Zvereva, koji je svladao Francisca Cerundola 6-2 6-4 6-4.
U četvrtfinale se plasirao i Australac Alex de Minaur koji je sa 6-4, 6-1, 6-1 pobijedio desetog nositelja Kazahstana Alexandera Bublika. Za najboljeg australskog tenisača ovo je drugo uzastopno četvrtfinale Australian Opena.
De Minaura na putu do polufinala čeka prvi nositelj Carlos Alcaraz.
