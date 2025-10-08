Mikrut i dalje niže pobjede, Španjolca riješio u 70 minuta

Hrvatski tenisač Luka Mikrut (ATP - 239.), koji je prošli tjedan osvojio pobjednički trofej na ATP Challengeru 75 u portugalskoj Bragi, nastavio je pobjednički niz plasmanom u četvrtfinale ATP Challengera 125 u španjolskoj Valenciji.

Mikrut je u prvom kolu svladao 24-godišnjeg domaćeg predstavnika Alejandra Mora Canasa (ATP – 266.) sa 4:6, 6:2, 6:3, a u srijedu se lako obračunao s još jednim Španjolcem, 25-godišnjim Carlosom Lopezom Montagudom (ATP – 568.) pobijedivši ga sa 6:3, 6:1 za 70 minuta.

Za 21-godišnjeg Splićanina ovo je treće uzastopno četvrtfinale na Challenger Touru i šesto u ovoj sezoni, ali prvo na razini Challengera 125.

Njegov sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja između Rumunja Filipa Cristiana Jianua (ATP – 280.) i njemačkog predstavnika Christopha Negritua (ATP – 318.).

Sedam pobjeda je najduži Mikrutov niz u karijeri na Challenger Touru i drugi najduži u ovoj sezoni. Naime, Luka je tijekom ožujka i travnja nanizao 15 pobjeda bez izgubljenog seta, koje su mu donijele tri naslova na ITF World Tennis Touru u Opatiji, Antalyji i Dubrovniku.