Mektić nakon pobjede za SK: ‘Imali smo problema na mom servisu’

Nikola Mektić i Austin Krajicek su s 2-0 u setovima porazili Fabricea Martina i Adriana Mannarina te su tako uspješno započeli svoj nastup na Roland Garrosu. Nakon susreta Mektić je dao izjavu našoj Dori Jagodić koja se nalazi u Parizu

“Drago mi je da smo uspjeli riješiti drugi set prije tie-breaka. Imali smo uglavnom break prednosti, ali smo imali problema na mom servisu. Ipak, pozitivno je što smo napravili puno breakova.”

Što je nekad s prvim servisom?

“Prvi meč je, danas je bilo problema, malo smo mijenjali strane. Oni su dobro reternirali, potrefilo se i Austin je imao nekoliko voleja koje nije završio pa je pritisak bio već na meni.”

Pripreme za drugo kolo kreću danas?

“Nisam ni vidio ždrijeb, uglavnom gledam samo sljedećeg protivnika”, zaključio je Mektić.

U drugom kolu Mektić i Krajicek će igrati protiv pobjednika meča između parova Arthur Gea / Kyrian Jacquet i David Pel / Sander Arends.