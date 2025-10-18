Medvedev u Kazahstanu izborio 40. finale karijere

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Ruski tenisač Danjil Medvjedev (ATP - 14.) prvi je finalist ATP 250 turnira u Almatiju, gdje u subotnjem polufinalnom meču svladao Australca Jamesa Duckwortha (ATP - 138.) sa 6-7 (8), 6-3, 6-2.

Za Medvjedeva je to 40. finale na ATP Touru u karijeri, a drugo u ovoj sezoni, u kojoj je na turniru u njemačkom Halleu izgubio meč za trofej od Aleksandera Bublika.

U drugom nastupu na ovom turniru, koji je od 2020. do 2023. održavan u Astani, 29-godišnji Medvjedev je stifgao do prvog finala. Prije tri godine je u Astani bio prisiljen predati polufinalni meč Novaku Đokoviću nakon dva odigrana seta.

Rus će za naslov pobjednika turnira u najvećem kazahstanskom gradu igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja u kojem će se susresti Francuz Corentin Moutet (ATP – 41.) i Amerikanac Alex Michelsen (ATP – 36.).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.