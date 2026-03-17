Masters u Miamiju na SK: Raducanu odustala, a evo gdje možete gledati Marčinko

Bivša pobjednica US Opena Britanka Emma Raducanu odustala je od nastupa na teniskom WTA turniru u Miamiju jer se nastavlja oporavljati od bolesti, priopćio je WTA.
Raducanu, koja je prošle godine na Floridi stigla do četvrtfinala, ima problema s formom i kondicijom, a od osvajanja US opena 2021. surađivala je s nizom trenera, ali s malo uspjeha.
Turnir u Miamiju počinje u utorak i traje do 29. ožujka.
A prvog dana pratimo hrvatsku tenisačicu Petru Marčinko. Ona će u prvom kolu igrati protiv Njemice Laure Siegemund. Taj je meč na rasporedu ne prije 19 sati na Sport Klubu 4.
