Sinner objasnio svoju odluku: ‘Od jučer se ne osjećam dobro’

Prvi tenisač svijeta se obratio publici nakon što je predao finalni meč protiv Carlosa Alcaraza poslije samo 23 minute.

Jannik Sinner bio je primoran predati finale Mastersa u Cincinnatiju – izgubio je svih pet gemova u prvom setu protiv Carlosa Alcaraza, a potom odlučio povući se.

U govoru nakon meča, pobjednik Wimbledona objasnio je što se krije iza njegove odluke:

„Obično počinjem od protivnika, ali danas moram početi od vas. Jako, jako mi je žao što sam vas razočarao. Od jučer se ne osjećam dobro. Mislio sam da ću se tijekom noći oporaviti, ali stanje se pogoršalo. Pokušao sam izaći na teren i barem odigrati nešto kraći meč, ali nisam mogao izdržati duže. Doista mi je žao zbog svih vas. Znam da su neki od vas možda morali uzeti slobodan dan ili odgoditi obaveze u ponedjeljak, i zato mi je još teže”, rekao je te čestitao svom rivalu, ali i prijatelju – Carlosu Alcarazu.

“Naravno, čestitam Carlosu. Još jedan trofej. Ne na način na koji si želio pobijediti, ali nevjerojatna je sezona koju igraš. Ti i cijeli tvoj tim radite fantastičan posao. Samo nastavite tako. Želim ti sve najbolje na US Openu i u ostatku sezone“, rekao je Talijan.