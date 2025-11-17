Marin Čilić napredovao na ATP listi, veći iskorak za Dodiga

Podijeli :

AP Photo/Joanna Chan via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 75. poziciju,

Borna Ćorić je kao i prošli tjedan 115. tenisač svijeta, dok su Dino Prižmić i Luka Mikrut napredovali jedno mjesto. Prižmić je ovaj tjedan na 122. mjestu, a Mikrut na 161. mjestu ATP ljestvice. Matej Dodig je skočio šest mjesta i ovaj tjedan zauzima 236. mjesto na ljestvici.

Nakon ATP završnice, među vodećima nema značajnijih promjena. Prvi je i ovaj tjedan Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je pobjednik ATP završnice Talijan Jannik Sinner, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 17. studenog:

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 5160

4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4830

5. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4245

6. (6.) Taylor Fritz (SAD) 4135

7. (7.) Alex De Minaur (Aus) 4135

8. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 4040

9. (6.) Ben Shelton (SAD) 3970

10. (10.) Jack Draper (VBr) 2990

75.(76) MARIN ČILIĆ (HRV) 765

115.(115) BORNA ĆORIĆ (HRV) 545

122.(123) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 501

161.(162) LUKA MIKRUT 372

236.(242) MATEJ DODIG (HRV) 244

