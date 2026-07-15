Marčinko nakon dva tie-breaka u četvrtfinalu

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, plasirala se u četvrtfinale zemljanog WTA 250 turnira u rumunjskom Iasiju nakon pobjede 7-6(3), 7-6(5) protiv Armenke Eline Avanesjan.

Armenska tenisačica, 224. na svijetu, imala je 3-0 i 4-1 u prvom setu, ali je potom Marčinko , 45. s WTA ljestvice, okrenula situaciju u prvom setu i dobila ga u tie-breaku, a na isti način je slavila i u drugom setu.

U četvrtfinalu će Marčinko igrati protiv Slovenke Tamare Zidanšek koja je nakon pravog maratona nadjačala sedmu nositeljicu, mađarsku igračicu Annu Bondar, sa 7-6(5), 6-7(5), 7-5.

Uz dva breaka prednosti Avanesjan je vodila 3-0 i 4-1 na startu meča. Uspjela se Marčinko vratiti te je izjednačila na 4-4, ali je tada još jednom izgubila gem na svoj početni udarac. Avanesjan je servirala za prvi set i propustila je jednu set-loptu jer je Marčinko izvela novi povratak i izjednačila na 5-5.

Uslijedio je novi break 23-godišnje Armenke i vodstvo 6-5, ali i tada se spasila Marčinko. Uzvratila je breakom, izjednačila na 6-6 i nakon toga dominirala u tie-breaku u kojem je izgubila samo tri poena.

Nakon jednog sata velike borbe Marčinko je dobila prvi set i nakon toga povela 3-0 u drugom. Avanesjan je vratila jedan break minusa i smanjila na 2-3 nakon čega su obje tenisačice do 5-4 za Hrvaticu držale svoje servis gemove.

Tada je Marčinko propustila tri meč-lopte i opet se moralo otići do tie-breaka gdje je hrvatska igračica bila za nijansu bolja i na kraju uz puno muke izborila proboj među osam najboljih.

WTA Iasi, 2. kolo:

Petra Marčinko (Hrv/2) – Elina Avanesjan (Arm) 7-6(3), 7-6(5)