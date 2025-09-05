Legendarni švedski tenisač otkrio da ima rak prostate: ‘Borim se kao u finalu Wimbledona’

Tenis 5. ruj 2025
Björn Borg (69) u novom intervjuu za Associated Press otkrio je da mu je u rujnu 2023. dijagnosticiran vrlo agresivan rak prostate. Nakon operacije u veljači 2024., bolest je sada u remisiji, a redovito se kontrolira svakih šest mjeseci. Otkrio je i kako se danas osjeća dobro, no upozorava koliko bolest može biti podmukla jer se osjećao potpuno zdravo u trenutku dijagnoze. Ove osobne spoznaje dio su njegove nove autobiografije Heartbeats, koju je pisao sa suprugom Patricijom više od dvije godine.

Borg navodi da se redovito testirao i nije imao nikakve simptome, no zabrinjavajući nalaz u rujnu 2023. pokrenuo je dodatne pretrage. Iako mu je savjetovano da ne putuje, prihvatio je ulogu kapetana europske reprezentacije na Laver Cupu u Vancouveru, a odmah po povratku obavio je dodatne preglede koji su potvrdili dijagnozu. Operacija je zakazana za veljaču 2024., a najnoviji nalazi iz kolovoza ove godine pokazuju da je stanje stabilno.

„Trenutno sam dobro, ali idem na kontrole svakih šest mjeseci. Osjećam se sjajno. Problem je što ništa ne osjetiš – sve izgleda u redu, a onda se odjednom dogodi“, izjavio je Borg.

U autobiografiji, koja izlazi 18. rujna u Ujedinjenom Kraljevstvu i 23. rujna u SAD-u, Borg prvi put otvara vrata privatnog života, govoreći iskreno o konzumaciji droga, odnosima s obitelji, ženama i djecom, ali i o svojoj iznenađujuće ranoj sportskoj mirovini sa samo 26 godina. Tvrdi kako mu je objavljivanje knjige donijelo veliko emocionalno olakšanje.

Borg posebno ističe psihološki teret čekanja na operaciju, koji mu je bio jedan od najtežih dijelova čitavog procesa. Rak opisuje kao “novog protivnika kojeg ne može kontrolirati”, ali mu pristupa s istom borbenošću s kojom je igrao finale Wimbledona.

„Ne odustajem. Borim se kao da je svaki dan finale Wimbledona – a znate kako su ona završavala“, poručuje legendarni Šveđanin, koji je u karijeri osvojio 11 Grand Slam naslova – šest puta Roland Garros i pet puta Wimbledon zaredom od 1976. do 1980.

