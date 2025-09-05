Legendarni švedski tenisač otkrio da ima rak prostate: ‘Borim se kao u finalu Wimbledona’

Podijeli :

AP Photo/Jim Young via Guliver

Björn Borg (69) u novom intervjuu za Associated Press otkrio je da mu je u rujnu 2023. dijagnosticiran vrlo agresivan rak prostate. Nakon operacije u veljači 2024., bolest je sada u remisiji, a redovito se kontrolira svakih šest mjeseci. Otkrio je i kako se danas osjeća dobro, no upozorava koliko bolest može biti podmukla jer se osjećao potpuno zdravo u trenutku dijagnoze. Ove osobne spoznaje dio su njegove nove autobiografije Heartbeats, koju je pisao sa suprugom Patricijom više od dvije godine.

Borg navodi da se redovito testirao i nije imao nikakve simptome, no zabrinjavajući nalaz u rujnu 2023. pokrenuo je dodatne pretrage. Iako mu je savjetovano da ne putuje, prihvatio je ulogu kapetana europske reprezentacije na Laver Cupu u Vancouveru, a odmah po povratku obavio je dodatne preglede koji su potvrdili dijagnozu. Operacija je zakazana za veljaču 2024., a najnoviji nalazi iz kolovoza ove godine pokazuju da je stanje stabilno.

„Trenutno sam dobro, ali idem na kontrole svakih šest mjeseci. Osjećam se sjajno. Problem je što ništa ne osjetiš – sve izgleda u redu, a onda se odjednom dogodi“, izjavio je Borg.

U autobiografiji, koja izlazi 18. rujna u Ujedinjenom Kraljevstvu i 23. rujna u SAD-u, Borg prvi put otvara vrata privatnog života, govoreći iskreno o konzumaciji droga, odnosima s obitelji, ženama i djecom, ali i o svojoj iznenađujuće ranoj sportskoj mirovini sa samo 26 godina. Tvrdi kako mu je objavljivanje knjige donijelo veliko emocionalno olakšanje.