Legendarni Monfils igra posljednju sezonu na Touru: Sada je u Monte Carlu srušio francuski rekord

xAndrewxCornaga/x via Guliver Image

Gael Monfils početkom godine najavio je da će na kraju sezone otići u tenisku mirovinu. Unatoč tome, i dalje igra sjajan tenis te je u prvom kolu Masters 1000 turnira u Monte Carlu slavio protiv Tallona Griekspoora s 2-1 u setovima.

Iako je 39-godišnji Francuz izgubio prvi set sa 7:6(7), nije se predavao te je u drugom setu slavio sa 6:1. U trećem je odjurio na 5:2 da bi svoj prvi servis za meč propustio.

Nije ga to pokolebalo te je na kraju slavio sa 6:7(7), 6:1, 6:4. Tako je došao do 45. pobjede na Masters 1000 turnirima te je postao Francuz s najviše pobjeda u povijesti.

Osim toga, postao je najstariji tenisač s pobjedom u Monte Carlu nakon Istvana Gulyasa 1973. godine. S 39 godina i sedam mjeseci Monfils se smjestio na četvrto mjesto najstarijih pobjednika na Masters razini. Prva tri mjesta drži hrvatski tenisač Ivo Karlović.

