Kraj jedne ere: Legendarni Francuz odigrao posljednji meč na Roland Garrosu

(AP Photo/Aurelien Morissard) via Guliver Image

Posljednji meč dana u ponedjeljak na Roland Garrosu odigrala su dva Francuza Hugo Gaston i Gael Monfils. Ovaj potonji je ove sezone najavio kraj karijere pa se znalo da mu je ovo posljednji nastup na domaćem Grand Slamu. Kao što to inače radi, Monfils je svojim navijačima priredio šou u trajanju od tri sata i 21 minutu, ali je na kraju izgubio s 3-2 u setovima.

Prva dva seta nagovijestila su da bi meč mogao biti brzo gotov. 14 godina mlađi Gaston je sa 6:2, 6:3 poveo s 2-0 u setovima te mu je nedostajao samo jedan set kako bi svoga sunarodnjaka izbacio s posljednjeg Roland Garrosa u karijeri.

Međutim, Monfils se nikada kroz karijeru nije predavao pa je tako u trećem setu slavio sa 6:3 da bi u četvrtom bio bolji sa 6:2.

U odlučujućem petom setu Gaston je poveo s 3:0 da bi tada 39-godišnji Francuz pozvao medicinski timeout. Nakon toga je mlađi Francuz osvojio još dva gema te je na kraju slavio sa 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

Monfils je najavio kako će mu ova sezona biti posljednja u karijeri. U najboljem razdoblju bio je šesti na ATP listi (2016. godine), a najbolji uspjeh na Grand Slam razini mu je plasman u polufinale Roland Garrosa 2008. godine te polufinale US Opena 2016. godine.

U karijeri je osvojio 13 titula, a posljednja je stigla 2025. godine kada je postao najstariji osvajač ATP turnira u povijesti.

Ranije u ponedjeljak je svoj posljednji meč na Roland Garrosu odigrao i Stan Wawrinka, osvajač iz 2015. godine. Njega je u prvom kolu zaustavio sretni gubitnik Jesper de Jong.