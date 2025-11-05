Keys odustala od Finala u Rijadu, prva rezerva ju odbila zamijeniti

Podijeli :

AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Madison Keys povukla se s WTA Finalsa uoči protiv Elene Rybakine u srijedu zbog viroze, a u ždrijebu ju je zamijenila Ekaterina Alexandrova.

Pobjednica Australian Opena pretrpjela je dva poraza u grupnoj fazi ovog tjedna u Rijadu — od Ige Swiatek i Amande Anisimove — te nije imala šanse izboriti plasman u polufinale u petak.

Na kraju svog meča protiv Anisimove u ponedjeljak, Keys nije pružila ruku protivnici, dajući do znanja da se ne osjeća dobro i da ne želi prenijeti virus.

„Jako sam razočarana što se ne osjećam najbolje i što na kraju moram odustati od turnira. Veliko je postignuće doći ovako daleko i vrlo sam ponosna na sebe zbog toga i zbog sjajne godine. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine“, izjavila je Keys u priopćenju.

Alexandrova je druga rezerva u Rijadu. Prva rezerva, Mirra Andreeva, koja već nastupa u parovima na ovogodišnjem WTA Finalu, odlučila se ne prijaviti jer se nije osjećala dovoljno spremno za igru u srijedu.

Andreeva u četvrtak ima meč parova zajedno sa svojom partnericom Dianom Shnaider, a mogla bi biti pozvana kao zamjena u pojedinačnoj konkurenciji umjesto Jasmine Paolini, s obzirom na to da se Talijanka više ne može plasirati u polufinale i također se ne osjeća dobro.

Današnji raspored uključe treći i posljednji set mečeva po skupinama u skupini Serena Williams, u kojima će se Rybakina suočiti s Alexandrovom, a Swiatek s Anisimovom.

Rybakina je već osigurala svoje mjesto u polufinalu kao pobjednica skupine, dok će Swiatek i Anisimova međusobno odlučiti koja će osvojiti drugo mjesto i plasman u završnicu.

Mečeve iz Rijada nastavljate pratiti na kanalima Sport Kluba.