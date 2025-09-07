Japanski tenisač u kolicima osvojio US Open i sa samo 19 godina kompletirao Golden Slam

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

U dramatičnom finalu US Opena za tenisače u kolicima je 19-godišnji Tokito Oda slavio protiv Gustava Fernandeza s 2-1 u setovima. Tako je Japanac došao do svog prvog naslova u New Yorku čime je kompletirao takozvani Career Golden Slam.

U finalu je 19-godišnjak spasio čak četiri meč-lopte. Prvi set je osvojio sa 6:2 da bi u drugom bolji bio Argentinac sa 6:3. U odlučujućem setu otišlo se u tie-break iako je Oda imao vodstvo dvostrukog breaka i jedan servis za meč.

Tie-break je bio posebno dramatičan. Fernandez je poveo s 9-6 u što je značilo i tri meč-lopte jer se u odlučujućem setu tie-break igra do 10. Nije se Oda predavao. Poravnao je na 9-9, a potom i poveo s 10-9. Ubrzo gubi dva poena i Argentinac dolazi do nove, četvrte meč-lopte. Ni nju ne koristi te Oda na kraju s tri poena u nizu dolazi do pobjede 6:2, 3:6, 7:6(11) i svog prvog US Open naslova u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji.

Time je kompletirao Career Golden Slam, odnosno osvajanje sva četiri Grand Slama i pobjedu na Olimpijskim igrama. Tako je postao najmlađi osvajač Carrer Golden Slama u povijesti tenisa za tenisače u kolicima. Veliki pothvat je to kad znamo da je samo 15 tenisača / tenisačica došlo do tog uspjeha. Jedan od njih je i Mate Pavić koji je lani osvajanjem Roland Garrosa došao do tog uspjeha.

Svoj prvi Grand Slam osvojio je 2023. na Rolanda Garrosa. Nakon toga je osvojio još šest velikih naslova, a najuspješniji je baš u Parizu gdje je osvojio tri turnira.