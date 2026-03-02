Izbacila Donnu Vekić pa na kraju osvojila turnir u Meridi

Španjolska tenisačica Cristina Bucsa osvojila je svoj prvi naslov u karijeri pobijedivši u finalu teniskog WTA turnira u Meridi u Meksiku Poljakinju Magdalenu Frech sa 6:1, 4:6, 6:4 nakon dva sata i 17 minuta.

Osvajačici brončane medalje na OI u Parizu u konkurenciji ženskih parova ovo je bilo drugo finale u karijeri nakon finala u Hong Kongu u studenom kada je izgubila od Kanađanke Victorije Mboka.

Poljakinji Frech je ovo bilo treće finale u karijeri, prvo od 2024. godine, kada je prvo izgubila u Pragu, a zatim osvojila turnir u Guadalajari, također u Meksiku.

Podsjetimo, Bucsa je na startu ovog turnira izbacila i našu Donnu Vekić, bilo je 6:3, 6:2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.