Ivanišević u zagrebački klub doveo posebnog gosta, bio je na pragu senzacije na Wimbledonu

Zagrebački teniski klub Dinamo na svom se Facebook profilu pohvalio da ih je posjetio poseban gost, a stigao je u društvu Gorana Ivaniševića.

Naime, legendarni Hrvat je u Zagreb doveo svojeg prijatelja i nekadašnjeg osmog tenisača svijeta Grigora Dimitrova.

Kako se objašnjava u komentarima, Bugarin je bio sparing partner Emanuelu Ivaniševiću, Goranovom sinu koji je u listopadu osvojio turnir na Braču te stigao do svoje četvrte profesionalne pobjede.

Podsjetimo, Dimitrov je na ovogodišnjem Wimbledonu bio nadomak senzacije kada je vodio 2:0 u setovima protiv tadašnjeg svjetskog broja 1 Jannika Sinnera, ali je doživio tešku ozljedu pektoralnog mišića te u suzama napustio teren. Zaigrao je nakon toga na Mastersu u Parizu, ali očito nije bio dovoljno spreman jer je u drugom kolu odustao od meča protiv Danila Medvedeva.