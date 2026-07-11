Hrvatska tenisačica izborila finale nakon više od pola godine čekanja

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Foto: Hrvatski teniski savez

Lea Bošković, zagrebačka tenisačica, je početkom prošle godine igrala dobar tenis, posebice na WTA turniru u Bogoti. Međutim, nakon toga je pala u formi te je sada tek 352. igračica svijeta. Daleko je to od kvalifikacija za Grand Slam gdje je u dva navrata bila blizu plasmana u glavni turnir.

Sada, u srpnju 2026. godine, se čini kako ponovno igra dobar tenis. Na W75 turniru u Hagu Zagrepčanka je upisala četiri pobjede te je izborila finale. Redom su padale Cipranka Raluca Georgiana Serban, Nizozemka Anouck Vrancken Peeters, Francuskinja Jenny Lim te Bugarka Lia Karantacheva.

Tako je Bošković izborila svoje prvo finale nakon više od pola godine čekanja. Posljednji put se za naslov borila u Istanbulu 2025. godine. Tada je u finalu sa 6:2, 6:2 izgubila od Alexandre Shubladze. Svoj posljednji naslov osvojila je 2023. godine u španjolskoj Bazi.

U finalu Haga igrat će protiv Eve Vedder, 198. tenisačice svijeta.