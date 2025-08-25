Hrvatska i dalje ima samo Čilića u top 100, a ima i dobrih vijesti za naš tenis

Podijeli :

NOUSHAD via Guliver Images

Hrvatski tenisač Marin Čilić je pao jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada, uoči svog prvog meča na zadnjem Grand Slam turniru sezone protiv Kazahstanca Alexandera Bublika zauzima 62. poziciju.

Borna Ćorić, koji je svoj nastup na US Openu jučer završio u prvom kolu, pao je također jedno mjesto i sada je 105, tenisač svijeta. Dino Prižmić je zadržao svoju 124.poziciju. Dobre vijesti za hrvatski tenis su da su Borna Gojo i Matej Dodig napredovali. Gojo se popeo sa 213. na 209. poziciju, a Dodig sa 268. na 248.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 25. kolovoza:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 11.480

2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 9.590

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 6.230

4.(4) Taylor Fritz (SAD) 5.575

5.(5) Jack Draper (VBr) 4.440

6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.280

7.(7) Novak Đoković (Srb) 4.130

8.(8) Alex de Minaur (Aus) 3.545

9.(9) Karen Hačanov (Rus) 3.240

10.(10) Lorenzo Musetti (Ita) 3.205

…

62.(61) MARIN ČILIĆ (HRV) 922

105.(104) BORNA ĆORIĆ (HRV) 595

124.(124) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 514

209.(213) BORNA GOJO (HRV) 258

248.(268) MATEJ DODIG (HRV) 222