Gledajte na SK od 20:30: Prižmić u Brazilu lovi prvu pobjedu na ATP 500 razini

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Dino Prižmić je na ATP 500 turniru u Rio de Janeiru prošao kvalifikacije te je izborio svoj drugi nastup na toj razini. Splićanin je u prvom kolu trebao igrati protiv lanjskog finalista Alexandrea Mullera, ali je Francuz otkazao susret. Tako će Prižmić u prvom kolu igrati protiv sretnog gubitnika Francesca Passara.

Splićanin je na putu do turnira porazio dva zemljaša – Daniela Elahija Galana i Tomasa Barriosa Veru, a sada ga čeka još jedan.

Passaro je već igrao protiv mladog Splićanina. Bilo je to 2023. godine na ATP Challengeru u Trstu kada je s 2-1 u setovima Talijan bio bolji. Sada Prižmić ima ulogu favorita u vrućem i sparnom Riju.

Njihov meč je prvi na rasporedu na terenu broj 1 u najmnogoljudnijem gradu Brazila te kreću u 20 sati i 30 minuta.

Taj susret možete gledati na Sport Klubu 5.

