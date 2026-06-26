Gledajte na SK: Francuz i Belgijanac bore se za titulu u Engleskoj

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HongboxChen via Guliver Image

U finalu ATP turnira tenisača u Eastbourneu igrat će Belgijanac Zizou Bergs i Francuz Ugo Humbert.

Bergs je u polufinalu svladao “sretnog gubitnika”, Britanca Tobyja Samuela s 4:6, 7:6 (5), 6:2, dok je Humbert bio bolji od još jednog Britanca Jacka Drapera sa 7:5, 6:3.

Za 27-godišnjeg Bergsa ovo je treći plasman u finale nekog ATP turnira, oba prethodna je igrao lani i izgubio, a jedan je bio upravo na travnatoj podlozi u s’Hertogenboschu. Njegov vršnjak Humbert dosada je osvojio sedam naslova iz 11 finala, od toga jedan na travi prije pet godina u Halleu. Ove je godine igrao finale u Adelaideu i izgubio od Čeha Tomaša Machača.

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