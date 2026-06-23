Gem Set Hrvatska na SK: Čilić okupio zvijezde hrvatskog sporta za humanitarni spektakl

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Humanitarno-sportski projekt Gem Set Hrvatska ulazi u završnicu priprema za svoje četvrto izdanje, koje se održava u Karlovcu. Ulaznice su u prodaji, a sav će prihod biti usmjeren na izgradnju novog sportskog igrališta za djecu i mlade.

Organizatori su potvrdili dolazak novih zvjezdanih imena hrvatskog sporta koja 12. srpnja stižu u Karlovac i koja će svojim sudjelovanjem podržati najvažniji cilj ovog projekta, a to je izgradnja još jednog multifunkcionalnog sportskog igrališta za djecu i mlade. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a cjelokupan prihod od prodaje bit će usmjeren na izgradnju novog igrališta.

Gem Set Hrvatska na SK! Čilić ponovno okuplja brojne sportaše u Karlovcu

Uz ranije najavljene sudionike Marina Čilića, Bornu Ćorića, Valenta Sinkovića i Filipa Glavaša, popis za Karlovac postao je još impresivniji. Svoj su dolazak potvrdili i skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, nogometaš Dejan Lovren koji je odrastao u Karlovcu, košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac, rukometaši Igor Karačić, Tin Lučin i Marin Jelinić te Matea Jelić, olimpijska pobjednica u taekwondou.

“Svake godine nastojimo okupiti sportaše iz različitih sportova kako bismo zajednički poslali poruku o važnosti ulaganja u djecu i mlade. Posebno me veseli što nam se ove godine pridružuju nova velika imena hrvatskog sporta i vjerujem da ćemo zajedno stvoriti još jedno nezaboravno izdanje Gem Set Hrvatska. Pozivam sve ljubitelje sporta da nam se pridruže u Karlovcu jer kupnjom ulaznice izravno pomažu izgradnju novog sportskog igrališta”, izjavio je Marin Čilić.

Među potvrđenim sudionicima je i Zrinka Ljutić, jedna od najuspješnijih hrvatskih skijašica i stipendistica Zaklade Marin Čilić.

“Kao stipendistica Zaklade Marin Čilić iz prve ruke znam koliko podrška u pravom trenutku može značiti mladom sportašu. Moje prvo sudjelovanje na Gem Set Hrvatska u Zadru bio je zaista poseban trenutak jer sam prošla put od stipendistice Zaklade do prilike da dijelim teren s velikanima hrvatskog sporta poput Luke Modrića, Eduarda da Silve, braće Sinković… Takvi trenuci dodatno potvrđuju koliko sport može povezivati ljude i stvarati inspirativne priče. Veselim se dolasku u Karlovac, posebno druženju sa sportašima i svima koji će svojim dolaskom podržati ovu lijepu priču te pomoći da zajedno stvorimo nove prilike za buduće generacije”, izjavila je Zrinka Ljutić.

Gem Set Hrvatska već godinama okuplja hrvatske sportašice i sportaše s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju i obnovu sportskih igrališta te promicanja važnosti sporta među djecom i mladima. Ovogodišnje izdanje održat će se u Karlovcu, a sav prihod od prodaje ulaznica bit će usmjeren u izgradnju novog sportskog igrališta koje će koristiti djeca i mladi lokalne zajednice. Ulaznice se mogu osigurati putem sustava Entrio.

Deset godina nakon osnutka, Zaklada Marin Čilić danas stoji iza više od 200 dodijeljenih stipendija mladim sportašima i glazbenicima, sedam obnovljenih školskih laboratorija te niza izgrađenih i obnovljenih školskih igrališta diljem Hrvatske.

Kako se najveće stvari postižu zajedničkim snagama, tako će turnir u Karlovcu biti održan zahvaljujući zajedničkoj podršci Grada Karlovca i Karlovačke županije, kao i partnera projekta, a to su Hrvatska turistička zajednica, OTP Banka, P&G, Zagrebačka banka, Porsche Centar Zagreb, Telemach, Hrvatska poštanska banka, Humed Pharma, L’Angelica, Podravka, Keune i Obala grupa.

Više informacija može se pronaći na službenoj internetskoj stranici, Facebook te Instagram stranici.