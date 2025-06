Gauff preokrenula protiv Sabaljenke i osvojila svoj prvi Roland Garros

Podijeli :

Lindsey Wasson via Guliver

Prvo veliko finale na Roland Garrosu pripalo je ženama, a glavne akterice bile su Arina Sabaljenka i Coco Gauff. Prva i druga tenisačica svijeta borile su se za svoj prvi Roland Garros, a u svom premijernom finalu je sa (5)6:7, 6:2, 6:4 slavila Amerikanka. Gauff je tako došla do svoje druge Grand Slam titule, a prve na jednoj od prirodnih podloga.

Prvi set trebao je biti jednosmjeran kad je bjeloruska tenisačica stigla do prednosti od dvostrukog breaka. No, tada se Gauff s tri uzastopna gema vraća u egal da bi potom Sabaljenka ponovno došla do breaka koji joj je omogućio servis za set. Nije uspjela zaključiti set tada, a ni u 12. gemu kad je ponovno imala istu prednost, odnosno servis za set. Na kraju je set odlučen posebnim načinom, tie-breakom.

Posebnim jer je posljednji put u prvom setu ženskog finala Roland Garrosa tie-break igran davne 1998. godine. U ovoj “trinaestoj igri” je bolja bila Sabaljenka sa 7-5 te je tako došla do prednosti od 1-0 u setovima.

U drugom setu kontrolu je preuzela 21-godišnja Amerikanka koja se odvojila na 4:1. Sabaljenka je uspjela vratiti jedan break i smanjiti na 4:2, ali to je bio posljednji gem u drugoj dionici koji je osvojila. Gauff je s iduća dva gema zaključila drugi set sa 6:2 i odvela meč u set odluke.

Tamo je ponovno bolja bila mlada Amerikanka koja se prvo odvojilia na 3:1, rezultatu pri kojem je imala i prilike za dvostruki break prednosti. Nije ih iskoristila te se Sabaljenka vratila na 3:3, ali Gauff nije gubila nadu. Osvojila je iduća dva gema za vodstvo 5:3 i dolazak na samo jedan gem od svoje prve titule na Roland Garrosu.

Bjeloruskinja je smanjila na 5:4, ali Gauff je zadržala smirenost i zaključila meč na svom servisu. Tako je sa (5)6:7, 6:2, 6:4 i osvojila svoj prvi Roland Garros. Tako je postala tek peta američka tenisačica koja je osvojila Grand Slam u Parizu te prva nakon 10 godina. Posljednja koja je osvojila bila je Serena Williams 2015. godine.