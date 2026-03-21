Fonseca nije bio ozbiljnija prijetnja, Alcaraz u trećem kolu Miamija

Najbolji tenisač svijeta svladao je najveću nadu svjetskog tenisa, i to uvjerljivije nego što rezultat govori. Alcaraz je slavio sa 6:4, 6:4, ali ono što ne znaju oni koji nisu gledali meč jest da Fonseca nijednog trenutka nije ozbiljno zaprijetio. Jednostavno, bio je nadigran.

Ako je protiv Sinnera imao tri set-lopte u porazu 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), protiv Alcaraza je cijelo vrijeme bio u zaostatku. Španjolac je u oba seta napravio rani break – u prvom kod 1:1, a u drugom već na početku – dok je Brazilac ukupno imao tri prilike za uzvrat, ali nijednu nije iskoristio.

“João ima sve što je potrebno da bude vrhunski igrač, njegov stručni stožer moći će izvući dobre zaključke iz mečeva s Jannikom i sa mnom”, rekao je Alcaraz.

“Mnogo je stvari u njegovoj igri koje se mogu popraviti, ali siguran sam da će u tome uspjeti. To što je na dva uzastopna turnira igrao protiv broja 1 i broja 2, mnogo će mu pomoći.”

Alcaraz je pronašao i riječi utjehe za protivnika protiv kojega je prvi put igrao u karijeri.

“Sjećam se svog prvog meča s Rafaelom Nadalom i kako je to bila dobra lekcija iako me uništio”, istaknuo je Španjolac, uz napomenu da je on prošao još gore protiv sunarodnjaka izgubivši 6:1, 6:2.

Iako pravog izazova nije bilo, pobjednik je zadovoljan pobjedom, pogotovo jer mu je to bio prvi meč na novom turniru. Ujedno i prvi nakon jedinog poraza ove sezone, protiv Danila Medvedeva prošlog tjedna u Indian Wellsu.

“Presudilo je to što sam bio stvarno jako dobar u ključnim trenucima. Znao sam koliko je João kvalitetan i da moram biti fokusiran u svakom poenu. Jako sam zadovoljan što sam ostao smiren u takvim gemovima. Servis mi je danas bio važno oružje.”

Alcaraz u trećem kolu igra protiv Sebastiana Korde.