Đoković progovorio o snimci koja je izašla u javnost: ‘Bilo je to stvarno neugodno vidjeti’

Srpski tenisač Novak Đoković za prvog protivnika na Indian Wellsu ima Nizozemca Botica van de Zandschulpa koji je prošao dalje nakon što mu je Nick Kyrgios predao meč.

Đoković se iznimno raduje zaigrati na Indian Wellsu.

“Postoji nekoliko turnira koji mi daju dodatnu motivaciju kad ustanem ujutro i razmislim gdje želim igrati najbolje, a Indian Wells i Miami su svakako na vrhu te liste”, rekao je Novak u najavi.

Otkrio je i dokad planira surađivati s trenerom Andyjem Murrayjem.

“Drago mi je što je odlučio ostati uz mene u Indian Wellsu i Miamiju. Plan je da radimo zajedno bar do kraja Roland Garrosa, a nadam se i do Wimbledona.”

Osvrnuo se i na snimku koja se pojavila u javnosti nakon ispadanja s turnira u Dohi. Španjolci su ga snimili kako šepa na ulasku u zračnu luku, a mnogi su odmah pomislili kako se zakompliciralo njegovo zdravstveno stanje nakon ozljede zadnje lože zbog koje je morao predati polufinalni meč Australian Opena.

“Bilo mi je stvarno neugodno to vidjeti jer sam se prilikom izlaska iz zračne luke jako udario u zglob. Bilo je to rano ujutro, oko 4-5 sati i šepao sam jer me je baš zaboljelo. To je sve. Ljudi su to odmah povezali s ozljedom i pomislili da se nešto ponovno zakompliciralo, ali nije bilo tako”, objasnio je Đoković.

