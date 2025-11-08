Đoković osvojio Atenu pa donio dugo isčekivanu odluku

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Novak Đoković je donio odluku – neće igrati na ATP finalu u Torinu koje počinje u nedjelju, javlja talijanski "Sky Sport".

Srpski tenisač obznanio je svoju odluku da neće sudjelovati na završnom turniru sezone nakon finala u Ateni, gdje je pobijedio Lorenza Musettija. Đoković je trebao biti u tzv. “Jimmy Connors” grupi zajedno s Carlosom Alcarazom, Taylorom Fritzem i Alexom de Minaurom. Umjesto njega, u Torinu će igrati upravo Musetti.

U “Björn Borg” grupi igrat će Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton i Félix Auger-Aliassime, kojem je bilo potrebno da Musetti u finalu u glavnom gradu Grčke ne osvoji trofej.

Turnir će se održavati od 9. do 16. studenog, a prvog dana gledat ćemo mečeve Alcaraz – de Minaur (14:00) i Zverev – Shelton (20:30).

Đoković prošle godine nije nastupio u Torinu, a u 2023. godini osvojio je trofej pobjedom protiv Janika Sinnera u finalu. Time je postavio rekord po broju titula na završnom mastersu – sedam, jednu više od Rogera Federera.