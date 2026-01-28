Đoković će se boriti protiv Sinnera za finale Australian Opena

Talijanski tenisač Jannik Sinner napravio je novi korak ka osvajanju trećeg Australian Opena zaredom plasiravši se u polufinale ovogodišnjeg izdanja prvog Grand slama sezone.

U polufinalu Sinnera čeka okršaj sa deseterostrukim osvajačem Australian Opena, Srbinom Novakom Đokovićem kojemu je drugi Talijan Lorenzo Musetti predao četvrtfinalni susret zbog ozljede prepona koju je zadobio početkom trećeg seta. Musetti je dobio prva dva seta sa 6:4, 6:3 te se činilo kako je na putu ka svom prvom polufinalu u Melbourneu, ali početkom trećeg seta se ozlijedio, nije mu pomogao niti medicinski tretman pa je pri vodstvu Đokovića 3:1 u toj dionici dvoboja odlučio predati. Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe.

Još u utorak su polufinale izboriti Španjolac Carlos Alcaraz i Nijemac Alexander Zverev.

Polufinale na turniru tenisačica izborile su Amerikanka Jessica Pegula i Kazahstanka Jelena Ribakina. Pegula je sa 6-2, 7-6 (1) nadigrala sunarodnjakinju Amandu Anisimovu, dok je Ribakina sa 7-5, 6-1 bila bolja od druge igračice svijeta Poljakinje Ige Swiatek. Ribakinoj je ovo drugi ulazak u polufinale u Melbourneu, 2023. je bila u finalu, dok je Peguli ovo najbolji rezultat na “grand slamu” izvan SAD-a, na zadnja dva US Opena je bila finalistica i polufinalistica.

Ribakina i Pegula su se u polufinalu pridružile prvoj igračici svijeta Arini Sabalenki i Ukrajinki Elini Svitolinoj koje su to izborile još u utorak.