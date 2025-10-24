Dodig propustio dvije meč-lopte protiv najvećeg njemačkog talenta i ispao u četvrtfinalu Hamburga

Podijeli :

Goran Sebelic/CROPIX via Guliver

U četvrtfinalu ATP Challengera u njemačkom Hamburgu Matej Dodig suočio se s najvećim njemačkim talentom Justinom Engelom. Nakon više od dva sata borbe Nijemac je upisao pobjedu od 2-1 u setovima, a pritom je spasio i dvije meč-lopte.

Prvi set ekspresno je prošao unatoč tome što su odigrali 10 gemova. Obojica su brzo prolazila kroz svoje servis gemove, a ključan break napravio je Dodig kod rezultata 4:4. Nakon toga je bio siguran na početnom udarcu za osvajanje prvog seta sa 6:4.

U drugom setu nije bilo break lopti, a kamoli breakova pa se tako otišlo u tie-break gdje je 18-godišnji Engel bio bolji sa 7-4. Nijemac je u trećem setu imao momentum te je kod 2:2 napravio break. Ipak, Osječanin se nije predao te je ekspresno vratio break i poravnao na 3:3.

Nakon toga je na returnu više prijetio Dodig koji je kod 4:3 imao tri vezane break lopte koje nije iskoristio, a onda je kod vodstva 5:4 imao i dvije vezane meč-lopte. Ni njih nije iskoristio te je Engel poravnao na 5:5. Nije Dodig pokleknuo te je rutinski sačuvao svoj servis za novo vodstvo 6:5. Nije ni Nijemac oklijevao na svom servisu te je i on osvojio gem i izborio drugi uzastopni tie-break na susretu.

Do ranog mini breaka došao je Engel, ali Dodig se vratio te se na prvu promjenu strana otišlo s rezultatom 3-3. Čim se promijenila strana Osječanin je došao do mini breaka i svog drugog vodstva u “trinaestoj igri”, ali prvog na svom početnom udarcu. Nije ta prednost dugo ostala na Dodigovoj strani i Engel je nakon greške Osječanina poravnao na 4-4.

Sljedećih par poena osvojili su igrači na svom početnom udarcu što je značilo da je Engel došao do meč-lopte. Za razliku od Dodiga, on je svoju iskoristio te je s 4:6, 7:6(4), 7:6(5) izborio polufinale domaćeg Challengera.