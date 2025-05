Ćorić propustio dvije meč-lopte i ispao iz kvalifikacija Roland Garrosa

Podijeli :

Judit Cartiel SPP via Guliver

Borna Ćorić u kvalifikacijama za Grand Slamove nije igrao još od 2014. godine i Australian Opena, no ozljede i nešto lošija forma na kraju prošle sezone dovele su ga u situaciju da mora igrati kvalifikacije za Roland Garros. Tamo je Ćorić mogao krenuti dobro jer je imao set i dvije meč-loptu u drugoj dionici, ali Francuz je sve to spasio te je na kraju slavio s 2-1 u setovima.

Ćorić je u prvom setu prvi došao do breaka koji je brzo ispustio, no koncem seta je ponovno došao do prednosti. U 11. gemu seta Francuzu je još jednom oduzeo servis, a ovaj put je ostao pribran te je na svom početnom udarcu iskoristio drugu set loptu za 7:5.

U drugoj dionici je Zagrepčanin hvatao zaostatak te je bio primoran spašavati servis za set. Droguet je poveo s 5:3, ali Ćorić je s dva gema u nizu poravnao na 5:5, a potom je kod zaostatka 6:5 svojim sigurnim gemom odveo set u tie-break.

Tamo je poveo s 5-2, ali je Droguet s tri poena u nizu vratio set u egal. Ćorić je zatim stigao i do prve meč lopte koju ne koristi. Prije druge morao je spasiti dvije set lopte, a onda je greškama Francuz donio meč loptu Hrvatu. Ali, ni drugu meč loptu Ćorić ne koristi, a ovaj put sve zasluge idu Droguetu koji je nevjerojatnim “passing winnerom” ostao na životu da bi sa sljedeća dva poena došao do 11-9 i osiguravanja trećeg seta.

Zagrepčanin je tamo bio bez šansi te je Droguet s 5:7, 7:6(9), 6:2 izbacio Ćorića s turnira u Parizu. Francuzu je ovo ujedno bila i prva TOP 100 pobjeda u karijeri.