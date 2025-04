Čilić spasio meč-loptu i ušao u finale u Madridu

Marin Čilić je u subotu po drugi put u ovoj sezoni došao do finala na ATP Challeger Touru pobijedivši 23-godišnjeg Francuza Valentina Royera (ATP - 116.) s 3:6, 7:5, 7:6 (7) na turnira u Madridu spasivši pritom i jednu meč-loptu.

Royer je prije mjesec dana bio finalist Challengera Zadar Open u Petrčanima, gdje je naslov osvojio Borna Ćorić , a bio je nadomak finala i u Madridu. Naime, Francuz je vodio 6-3, 5-3 prije nego što je 36-godišnji hrvatski reprezentativac i bivši treći tenisač svijeta krenuo u preokret. Marin je nizom od sedam gemova osvojio drugi set sa 7-5 i poveo 3-0 u drugom. Kod 3-1 je uslijedio prekid zbog kiše, ali to nije omelo Čilića koji je lakoćom držao stečenu prednost i došao do 5-2.

No, kod vodstva 5-3 nije iskoristio servis za pobjedu pa je Royer odveo meč u odlučujući ‘tie-break’. U njemu su obojica tenisača osvajali poene kad su bili na servisu, a to je dovelo Francuza do meč-lopte kod 6-5. No, Čilić se izvukao s dva poena na servisu koji su njemu donijeli prvu meč-loptu. Royer je izjednačnio na 7-7, ali je onda izgubio poen na servisu. Marin je drugu meč-loptu pretvorio u svoje drugo ovosezonsko finale na Challenger Touru.

Osvojivši naslov u Gironi 18 godina nakon što je bio pobjednik u Rijeci, Čilić je postavio novi rekord u razmaku između dva osvojena Challengera.

Za svoj četvrti naslov na ovoj razini i zadržavanje stopostotnog učinka u finalima (3-0), Marin će morati pobijediti 34-godišnjeg Slovaka Norberta Gombosa (ATP – 398.) ili 29-godišnjeg Poljaka Kamila Majchrzaka (ATP – 102.). Osvoji li naslov u Madridu, Čilić će u ponedjeljak ponovno biti najbolje rangirani hrvatski tenisač i povratnik u Top 100 društvo, u kojem ga nije bilo od kolovoza 2023.