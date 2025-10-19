Čilić pobijedio belgijsku legendu i izborio glavni ždrijeb jakog turnira u Baselu

Podijeli :

U drugom kolu kvalifikacija za ATP 500 turnir u Baselu srela su dva bivša TOP 10 igrača. Hrvatska legenda Marin Čilić sukobio se s belgijskom legendom Davidom Goffinom. Do pobjede je na kraju došao hrvatski predstavnik koji je slavio s 2-0 u setovima.

Ovo je bio 10. međusobni susret dvojice iskusnih tenisača. Lov na svoju petu pobjedu odlično je otvorio Čilić koji je prvi set osvojio uz samo jedan izgubljen gem. Goffin je ipak u drugom setu bio nešto konkurentniji te je odveo set do tie-breaka.

Tamo je ponovno bolji bio Čilić. Sa 7-4 je tako došao do pobjede 6:1, 7:6(4) te je tako izborio glavni ždrijeb ATP 500 turnira u Baselu. U prvom kolu jakog turnira može igrati protiv Jirija Lehečke, Caspera Ruuda, Jaumea Munara ili jednog od kvalifikanata.

